FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat sich für den Frankfurter Online-Broker Flatex als Glücksfall für das eigene Geschäft erwiesen. Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten handelten die Kunden so viel mit Aktien, Derivaten, Fonds und ETFs, dass Vorstandschef Frank Niehage seine Erwartungen für 2020 im Laufe des Jahres gleich zweimal nach oben schraubte. Nach der Übernahme des niederländischen Konkurrenten Degiro tritt das Unternehmen nun unter dem Namen Flatexdegiro auf - und dürfte an der Börse künftig auch selbst eine größere Rolle spielen. Was beim Unternehmen los ist, was Analysten sagen und wie sich der Aktienkurs entwickelt.

Während die Folgen der Corona-Pandemie ganze Branchen in Schieflage und einige in Existenznot bringen, brummt der Handel an den Börsen seit Februar um so stärker. Davon profitieren nicht nur Unternehmen wie die Commerzbank-Tochter Comdirect, die bereits nach dem ersten Halbjahr von einer "Höchstmenge an Trades" und dem größten Kundenwachstum seit mehr als zehn Jahren schwärmte. Auch Flatex und Degiro konnten sich vor dem Ansturm neuer Kunden und Rekordzahlen kaum retten.

"Wir haben im ersten Halbjahr unsere Mittelfristplanung für 2022/23 übertroffen", jubelte Unternehmenschef Niehage im September. Nachdem er seine Erwartungen für das laufende Jahr schon im Juli angehoben hatte, schraubte er sie da ein weiteres Mal nach oben.

Sein Optimismus riss auch im Herbst nicht ab. "Die hervorragenden Wachstumszahlen der letzten Monate geben uns zusätzliche Zuversicht, unsere Ambition, in diesem Jahr mehr als 70 Millionen Transaktionen für 1,2 Millionen Kunden und spätestens 2025 mindestens 100 Millionen Transaktionen für 3 Millionen Kunden durchzuführen, zu erreichen", sagte er im November. Ursprünglich hatte Niehage für 2020 eine Million Kunden und 35 Millionen Transaktionen angepeilt. Doch dann verschaffte Corona den Geschäften unverhofften Schub.

Bis Ende September stieg die Zahl der Kunden von Flatex und Degiro auf vergleichbarer Basis bereits auf 1,16 Millionen und lag damit fast anderthalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Handel selbst legte noch stärker zu. In den ersten neun Monaten wickelten die Unternehmen auf ihren einzelnen Handelsplattformen fast 54 Millionen Transaktionen ab - knapp 134 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dazu trugen nicht nur die zusätzlichen Kunden bei. Aufs Gesamtjahr hochgerechnet, handelten die einzelnen Kunden im Schnitt fast doppelt so viel wie 2019.