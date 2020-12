Im Q4 (Juli bis September) machte es sich für Infineon bezahlt, unter dem Eindruck der ersten Corona-Welle die Produktionskapazität nicht in dem Ausmaß zurückgefahren zu haben wie der Konkurrent NXP aus den Niederlanden. NXP kann aktuell die gestiegene Nachfrage nicht zu 100 % bedienen und muss Kunden vertrösten. Einige der Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 stieg der Umsatz auf 2.490 Millionen Euro nach 2.174 Millionen Euro im Vorquartal. Hierin ist zum ersten Mal für ein vollständiges Quartal der Beitrag der im April erworbenen Cypress Semiconductor Corporation enthalten.

.

Zum Chart

.

Der rasante Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März dauerte bis Mitte Juni an, um danach einen gemächlicheren Aufwärtstrend auszubilden. Dieser Trend ist aktuell noch intakt und sollte, bei vorteilhafter Corona-Entwicklung durch eine einzukalkulierende Impfkampagne, mittelfristig Kurse rund um die Marke bei 33 Euro ermöglichen. Die letzten Handelstage zeigte sich der Kurs von Infineon robuster als der überwiegenden Teil der DAX Papiere. Die für den Aktienmarkt wichtigen Marktteilnehmer aus den USA reagieren aktuell verschnupft auf den Aufschub eines neuen Stimuluspaketes seitens der US-Administration. Dem gegenüber steht die Eilzulassung des Biontech/Pfizer Wirkstoffes durch die FDA. Auf Sicht der nächsten 5 – 6 Wochen sollten die Bullen überwiegen, wovon auch der Infineon-Kurs profitieren sollte. Die nächsten Handelstage ist es möglich, dass die Kurse noch etwas nachgeben, nachdem das Papier als überkauft erscheint und sich im oberen Segment des Trendkanals bewegt. Die Unterstützung bei 23,44 Euro sollte aber nicht angesteuert werden.