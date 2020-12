Heute ist Montag, wieder einmal ein richtig guter Tag für die Aktienmärkte mit neuer Hoffnung. Auf was? Von allem ein bißchen: da ist die Brexit-Hoffnung, dann die Stimulus-Hoffnung, die Impfstoff-Hoffnung darf natürlich

Heute ist Montag, wieder einmal ein richtig guter Tag für die Aktienmärkte mit neuer Hoffnung. Auf was? Von allem ein bißchen: da ist die Brexit-Hoffnung, dann die Stimulus-Hoffnung, die Impfstoff-Hoffnung darf natürlich mit den ersten Impfungen in den USA auch nicht fehlen. Und vielleicht auch schon die Fed-Hoffnung. Aber ist ja auch egal: Hauptsache steigende Kurse für die Aktienmärkte, bei der Begründung läßt man gern fünf gerade sein. Dabei rutscht jetzt mit Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas in den zweiten Lockdown - mit unklarer Perspektive, wann das endet. Anders als die US-Indizes tut sich der Dax jedoch weiter sehr schwer..

