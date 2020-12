Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Anleihen Kursverluste zum Auftakt Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Die freundlich erwarteten Aktienmärkte in Europa lasteten auf sicheren Anlagen, hieß es am Markt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um …