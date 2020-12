DGAP-News: Meister Mandeltree Kommunikation GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Patent

14.12.2020

Patentstreit um Sturmgewehr der Bundeswehr könnte Jahre dauern / C.G. Haenel ist Teil eines wachsenden VAE-Waffenkonglomerates - Deutschland verlängert Waffenexportstopp gegen Saudi Arabien und VAE



Berlin / Düsseldorf, 14.12.2020 - Der Streit um das neue Sturmgewehr der Bundeswehr und die angeblich verletzten Patente zwischen den Waffenherstellern C.G. Haenel in Thüringen und Heckler & Koch in Oberndorf wird sich voraussichtlich noch eine Weile hinziehen. Laut Informationen von Meister Mandeltree Kommunikation werden die ersten Prozesstage am 11. Januar 2021 durch den Vorsitzenden der Kammer des Landgerichts Düsseldorf bekannt gegeben. Derzeit tauschen die Anwälte noch Schriftsätze aus. Im Sommer 2021 solle es dann richtig losgehen und die Verhandlungen beginnen. Zieht eine der Parteien in die nächste Instanz, so könnte die Auseinandersetzung womöglich noch Jahre dauern. (Az. LG Düsseldorf 4AO 68/20)