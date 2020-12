Die 13.000er Marke im DAX hat am Freitag gehalten, der harte Lockdown in Deutschland war vorherzusehen und die Verhandlungspartner in London und Brüssel gehen für einen Brexit-Deal die "Extra-Meile".

Alles nicht wirklich ein positives Umfeld aus Nachrichtensicht, dennoch bringt es an der Börse niemanden aus der Ruhe. Die Anleger blicken stattdessen nach vorn und sehen am Horizont die Möglichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank in dieser Woche und ein rund 900 Milliarden US-Dollar schweres Konjunkturpaket in den USA, das in zwei Teile zerlegt werden könnte, um es schneller möglich zu machen.