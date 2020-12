FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die 1:5-Niederlage gegen Stuttgart und der anschließenden Trainer-Entlassung von Lucien Favre haben am Montag auch die Aktien-Anleger von Borussia Dortmund enttäuscht reagiert. Unter den schwächsten SDax-Werten rutschten die Papiere im frühen Handel um 1,6 Prozent ab.

Das schockierende Ergebnis im Heimspiel gegen Stuttgart belaste erst einmal deutlich, sagte ein Händler. Die Borussia rutschte damit in der Tabelle weiter ab und droht den Anschluss an die Spitze in der Bundesliga zu verlieren. Dem Händler zufolge könnte die Nachricht von der Trainerentlassung aber möglicherweise mit etwas Verzögerung auch positiv wirken, denn offenbar habe es Favre nicht vermocht, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen./ajx/jha/