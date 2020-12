Bei Wirecard zeigt sich die deutsche Finanzaufsicht zunehmend als Tollhaus. Neben zahlreichen Bafin-Mitarbeitern hat auch der Chef der Wirtschaftsprüfer-Aufsicht APAS mit Aktien gezockt. Der Skandal hinter dem Skandal.

Die staatlichen Aufsichtsbehörden verlieren im Betrugsfall Wirecard immer mehr an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Bisher wussten wir ja bereits, dass Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin im großen Stil mit Aktien von Wirecard gehandelt haben. Rund 85 Angestellte der Behörde tätigten in den vergangenen zweieinhalb Jahren insgesamt 500 Wirecard-Transaktionen.

Doch die neueste Entwicklung schlägt dem Fass tatsächlich den Boden aus: Auch Ralf Bose, Chef der Aufsichtsbehörde für Wirtschaftsprüfer, APAS, hat munter in Aktien von Wirecard spekuliert. Und das, als seine Behörde bereits in diesem Fall ermittelte. Im Untersuchungsausschuss des Bundestags sagte Bose nun aus, dass er Aktien von Wirecard am 28. April 2020 gekauft und am 20. Mai 2020 wieder verkauft hat.

Das ist ein äußerst brisanter Zeitraum: Denn am 28. April veröffentlichte KPMG seinen Sonderbericht, in dem festgestellt wird, dass es keinen Nachweis für diverse Kundenbeziehungen von Wirecard gibt. Der Kurs stürzte darauf ab, was der APAS-Chef offenbar für einen vermeintlich günstigen Einkaufszeitpunkt hielt. Im Untersuchungsausschuss erklärte er jedenfalls, dass er die Kursverluste genutzt habe, weil er an das Geschäftsmodell von Wirecard glaubte.

An seiner Position änderte Bose zunächst auch nichts, als Wirecard zu einem offiziellen Prüfungsfall für seine Behörde wurde. Die APAS nahm nämlich EY, den regulären Wirtschaftsprüfer von Wirecard, unter die Lupe - nicht zuletzt als Reaktion auf die Merkwürdigkeiten des KPMG-Berichts. Dass Bose hier keinerlei Interessenskonflikt erkennen konnte, lässt staunen.

Ebenso brisant ist der Zeitpunkt des Verkaufs. Am 20. Mai telefonierte Bose mit der Bafin. Was dabei genau besprochen wurde, ist unklar. Tatsache ist aber, dass der Apas-Chef an diesem Tag auch seine Wirecard-Aktien verkaufte. Er machte damit zwar ein kleines Minus, verhinderte aber immerhin den großen Verlust, den er eingefahren hätte, wenn er die Aktien einen weiteren Monat gehalten hätte.

Der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz hat diese Transaktionen zum Anlass genommen, eine Anzeige wegen Insiderhandel gegen Bose einzureichen. Man kann gespannt auf den Ausgang sein. Dumm nur, dass diese Anzeige von der Bafin bearbeitet wird, die wie gesagt in diesem Fall alles andere als unbeteiligt ist.

Die Unverfrorenheit, mit der die Mitarbeiter von Behörden in Deutschland offenbar mit Aktien spekulieren, lässt einen sprachlos zurück. Während in privaten Unternehmen vielfach strenge Compliance-Regeln den Mitarbeiter jegliche Aktientransaktionen verbieten, wird in Behörden sogar mit Papieren von Unternehmen gehandelt, die unmittelbar beaufsichtigt werden.

Dies ist ein weiterer Punkt, der für geschädigte Wirecard-Anleger die Chancen auf eine Schadensersatzklage wegen Staatshaftung verbessern dürfte. Die Liste der Verfehlungen, die Bafin, APAS und diverse Ministerien hier mittlerweile angehäuft haben, ist erschreckend. Zwar ist es richtig, dass es für Staatshaftungs-Klagen bisher relativ wenig Beispiele gibt. Doch ist der Fall Wirecard ideal, hier einen Präzedenzfall zu schaffen: Seine starke Öffentlichkeitswirkung, die hohe Zahl der Geschädigten und die massiven Verfehlungen der Staatsorgane sprechen dafür.

