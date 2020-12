Gold gibt leicht nach

Seite 2 ► Seite 1 von 2

09.07.20: Innenminister Horst Seehofer: Rechtsextremismus ist die „größte Bedrohung der Sicherheit“ in Deutschland und diese Gefahr ist auch noch gestiegen.13.12.20: 200 Menschen versammeln sich in Leipzig unter dem Motto: „Kampf den Faschisten in Uniform -Autonome Kiezdemo“ und schleudern Flaschen und Böller auf die Einsatzkräfte.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 48.447 Euro/kg, Vortag 48.518 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wurde zwischenzeitlich leicht überbewertet. Nach der Korrektur wird der Goldpreis jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 23,84 $/oz, Vortag 23,90 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.012 $/oz, Vortag 1.023 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.211 $/oz, Vortag 2.236 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 50,64 $/barrel, Vortag 50,40 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1 % oder 1,5 auf 138,6 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Yamana 2,2 %. Kirkland verbessert sich 0,9 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 5,9 %, Entree 5,7 % und K 92 um 4,7 % nach. Chesapeake ziehen 21,1 % und GoldMining 7,4 % an. Bei den Silberwerten verbessern sich Santacruz 10,0 % und Sabina 4,4 %.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD fallen 4,6 % sowie Harmony und Impala jeweils 2,4 %.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzten fallen Alkane 4,6 % und Wiluna 3,8 %. Aurelia verbessert sich 2,5 %. Bei den Explorationswerten geben S2 Resources 18,2 % und Chalice 10,4 % nach. Tietto kann 10,3 % zulegen. Bei den Metallwerten verliert Metals X 4,8 %. Panoramic zieht 12,0 % an.