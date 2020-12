LONDON (dpa-AFX) - Der Chef der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer in London, Ulrich Hoppe, hat die Bedeutung einer einvernehmlichen Trennung Großbritanniens von der EU hervorgehoben. "Wir brauchen in Anführungszeichen "eine freundliche Scheidung", damit wir weitermachen können und in der Zukunft engere Verbindungen haben können", sagte Hoppe dem BBC-Radio am Montag in Hinblick auf die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt der EU mit Großbritannien.

So oder so werde es nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase am Jahresende zu einer Zäsur kommen, doch es müsse sichergestellt werden, dass dies kein Abgrund sei. Es gebe schon so noch viel zu glätten.