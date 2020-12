14.12.2020 / 09:44

Press Release



Nemetschek Tochter Spacewell erweitert ihr Portfolio um KI-gestützte Energiemanagement-Lösung DEXMA



- Komplementäre Technologie schafft branchenführende Operate & Manage-Produktsuite für mehr Nachhaltigkeit



- Erste Komplettlösung für intelligentes Gebäude-, Anlagen- und Energiemanagement



- Wichtiger Schritt zu KI-fähigen, smarten Gebäuden



München, Deutschland / Antwerpen, Belgien, 14. Dezember 2020 - Die Nemetschek Group, einer der weltweit führenden Softwareanbieter für die AECO-Branche (Architektur, Ingenieurs- und Bauwesen, Gebäudebetrieb), gab heute bekannt, dass die Tochtergesellschaft Spacewell, mit Sitz in Antwerpen, Belgien, 100% der Anteile an DEXMA übernommen hat. DEXMA mit Sitz in Barcelona, Spanien, ist ein schnell wachsender Anbieter von innovativen SaaS-Lösungen für das Energiedatenmanagement, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Mehr als 4.000 Kunden in 30 Ländern weltweit nutzen die Lösungen, um ihren Energieverbrauch und ihre Energiekosten effektiv zu messen, zu überwachen und zu verwalten.



"Gebäude sind für 30 Prozent unseres gesamten Energieverbrauchs und 28 Prozent der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Die Übernahme von DEXMA bietet unseren Kunden, die ihre Geschäftstätigkeiten nachhaltiger gestalten wollen, einen erheblichen Mehrwert. KI-basiertes Energiemanagement ist ein wichtiger Baustein intelligenter Gebäude, deren Verhalten sich automatisch an die Nutzer und Interessensgruppen anpasst", sagt Koen Matthijs, Chief Division Officer, Operate & Manage Division bei der Nemetschek Group. "DEXMA ergänzt unser bestehendes Angebot für Facility Management, Property Management und Smart Building perfekt. Die Erweiterung um Energiemanagement verschafft uns einen starken Wettbewerbsvorteil und unsere Kunden profitieren von einer Komplettlösung für den Betrieb ihrer Gebäude".