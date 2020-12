Ford erneut für weltweite Führungsrolle bei Klimaschutz und Wassereinsparung ausgezeichnet

Köln / Dearborn (USA) (ots) - Ford steht bei Klimaschutz und c auf der "A-Liste"

der weltweit tätigen Nonprofit-Umweltorganisation Carbon Disclosure Project

(CDP)



Auszeichnung würdigt die Zielsetzung, bis spätestens 2050 CO2-neutral zu

agieren, sowie die ambitionierten kurzfristigen Klimaschutzziele von Ford





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ford bleibt weiterhin der einzige in allen Segmenten vertreteneAutomobilhersteller der USA, der sich zur CO2-Reduzierung im Einklang mit demPariser Klimaabkommen bekenntGegenüber dem US-Bundesstaat Kalifornien hat sich Ford freiwillig zusignifikanten Minderungen der Treibhausgas-Emissionen verpflichtetSeinen Wasserverbrauch in der Produktion senkte Ford seit 2000 um 70 Prozent undsparte damit mehr als 41 Milliarden Liter Frischwasser einFord ist von der Nonprofit-Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP)für ihre weltweite Führungsrolle beim unternehmerischen Umweltengagementausgezeichnet worden: Das CDP nahm Ford in seine renommierte "A-Liste" auf undwürdigt damit die Wasser- und Klimaschutzaktivitäten des Automobilherstellers.Ford verfolgt eine umfassende Strategie für Umweltschutz und die Transformationzu einer weitgehend dekarbonisierten Wirtschaft. Der Klimaschutz und dernachhaltige Umgang mit Trinkwasser gelten dabei als Schlüsselthemen. Zum zweitenMal in Folge erreicht Ford für seinen Engagement gegen den Klimawandel dieA-Liste des CDP, die insgesamt 270 Unternehmen aufführt. Bei der Reduktion desWasserverbrauchs taucht Ford bereits zum sechsten Mal in Folge auf derweltweiten Bestenliste auf - weltweit erhielten in diesem Jahr lediglich 105weitere Unternehmen diese Anerkennung."Wir möchten den Planeten möglichst wenig belasten und erzielen dabei echteFortschritte", unterstreicht Bob Holycross, Chief Sustainability, Environmentand Safety Officer, Ford Motor Company. "Unsere Belegschaft, unsere Kunden undunsere Anteilseigner erwarten von uns immer mehr Engagement gegen denKlimawandel - und wir nehmen diese Herausforderung gerne an, weil wir wissen,dass wir damit sowohl für den Planeten als auch für unser Unternehmen etwasGutes erreichen."Ford bleibt weiterhin der einzige Automobilhersteller mit kompletterProduktpalette in den USA, der sich zur CO2-Reduzierung im Einklang mit demPariser Klimaabkommen bekennt. 2020 hat das Unternehmen sein Ziel bekräftigt,dass die gesamte weltweite Unternehmenstätigkeit spätestens 2050 CO2-neutralerfolgen soll. Gleichzeitig setzte sich Ford ehrgeizige Etappenziele auf diesem