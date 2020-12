Geschäftsmodelle des Jahres 2030 im Blick: DNB lanciert „Disruptive Opportunities Fonds“

Disruptive Geschäftsmodelle ersetzen bestehende in einem zunehmend schnelleren Tempo. Dabei entstehen völlig neue Märkte. „Bekannte Beispiele dafür sind Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt ohne eigene Fahrzeuge, oder airbnb, der größte Übernachtungsanbieter ohne eigene Immobilien. Bei beiden liegt eine digitale Plattform zugrunde, die fremde Ressourcen, z.B. Fahrzeuge oder Wohnungen, bündelt und den Kunden zur Verfügung stellt“, erläutert Adun Wickstrand Ivesen, Portfoliomanager des neuen DNB Fund Disruptive Opportunities.

In dem weiteren Themenfonds, der in Luxemburg bereits einen einjährigen Trackrecord aufweist und gut 30 Prozent über der Benchmark, dem MSCI World Index Net, liegt, stehen disruptive Geschäftsmodelle im Zentrum, die aufgrund neuer Technologien, erweiterter regulatorischen Rahmenbedingungen oder einem veränderten Konsumentenverhalten zukünftige Wachstumstreiber sind. Dabei durchleuchtet das Portfolio-Team fünf Kategorien: Konnektivität, darunter fallen z. B. Internet of things oder E-Commerce, Urbane Mobilität, Machine Revolution mit AI, Robotics, Big Data etc., Demographie mit einer Orientierung der Generation Z zu Fintech, Healthy Lifestyles oder Aging, sowie Green Deal, der eine ressourceneffiziente, zirkuläre und kohlenstoffarme Wirtschaft im Blick hat.

Übergreifendes Research unter Einbeziehung von sechs bestehenden erfolgreichen Fonds