Devisen Euro legt leicht zu - Britisches Pfund steigt deutlich Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2150 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den …