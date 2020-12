Wiesbaden (ots) - Umsatz im Ausbaugewerbe, 3. Quartal 2020



-0,4 % zum Vorjahresquartal



Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 3. Quartal 2020



+0,6 % zum Vorjahresquartal





Im 3. Quartal 2020 sind die Umsätze im Ausbaugewerbe um 0,4 % gegenüber dem 3.Quartal 2019 gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im 3. Quartal 2020 imAusbaugewerbe 0,6 % mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum. In denersten drei Quartalen 2020 stieg der Umsatz um 3,3 % und die Zahl derBeschäftigten um 0,8 % gegenüber den ersten drei Quartalen 2019. WesentlicheAuswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Ausbaugewerbekonnten damit in diesem Zeitraum nicht festgestellt werden.Bezogen auf die einzelnen Wirtschaftszweige gab es im 3. Quartal 2020 bei den"Sonstigen Bauinstallationen" mit +3,8 % das stärkste Umsatzwachstum gegenüberdem Vorjahreszeitraum. Darunter fallen insbesondere Dämmungsarbeiten gegenKälte, Wärme, Schall und Erschütterung. Auch in der Bautischlerei und-schlosserei sowie bei den Fußboden- und Wandarbeiten in Innenräumen stiegen dieUmsätze leicht an. Die vorwiegend schwache Entwicklung in den Gewerken desAusbaugewerbes zeigt sich bei der Elektroinstallation mit einem Rückgang von 1,7% am stärksten.Methodische HinweiseErfasst werden alle Betriebe des Ausbaugewerbes. Weitere methodische Hinweisebieten die Erläuterungen zur Statistik und die Qualitätsberichte zum Baugewerbe.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Ausbaugewerbe können über die Tabelle44152-0001 (Umsatz, Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unterder Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4789907OTS: Statistisches Bundesamt