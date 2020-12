Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe von 2009 bis 2019 verdoppelt / Ausgaben bei 54,9 Milliarden Euro, Einnahmen bei 3,5 Milliarden Euro

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2019 haben Bund, Länder und Gemeinden 54,9 Milliarden

Euro für Leistungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe

ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, haben

sich die Ausgaben damit in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt (2009:

26,9 Milliarden Euro). Die Einnahmen - unter anderem aus Gebühren und

Teilnahmebeiträgen - stiegen von 2009 bis 2019 um mehr als ein Drittel von 2,6

Milliarden Euro auf 3,5 Milliarden Euro.



Zwei Drittel der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung





Gut zwei Drittel der Ausgaben (67,2 %) entfielen 2019 mit 36,9 Milliarden Euroauf die Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen und Tagespflege). Davon wurden19,1 Milliarden Euro (51,7 %) als Zuschuss an freie Träger gezahlt. Den Ausgabenstanden Einnahmen - vor allem aus Gebühren für die Nutzung vonKindertageseinrichtungen - von 2,0 Milliarden Euro gegenüber.Ein knappes Viertel der Ausgaben (23,7 %) oder 13,0 Milliarden Euro entfiel aufdie Hilfen zur Erziehung. Davon flossen 6,5 Milliarden Euro in die Unterbringungjunger Menschen in Vollzeitpflege, Heimerziehung oder anderen betreutenWohnformen. Die Ausgaben für sozialpädagogische Familienhilfe lagen bei 1,0Milliarden Euro.2,1 Milliarden Euro (3,8 % der Ausgaben) investierten Bund, Länder und Gemeindenin Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit, zum Beispiel in außerschulischeJugendbildung, Kinder- und Jugenderholung oder Jugendzentren.Die restlichen 2,9 Milliarden Euro (5,3 % der Ausgaben) entfielen auf Bereichewie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und die Förderung der Erziehungin der Familie, die Jugendsozialarbeit, Mitarbeiterfortbildungen und sonstigeAufgaben, darunter beispielsweise die Mitwirkung bei Verfahren vor denFamiliengerichten.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind in der Publikation "Ausgaben und Einnahmen deröffentlichen Jugendhilfe" sowie in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar.Weiterführende Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistiken stehen auf derentsprechenden Themenseite bereit.Methodische Hinweise:Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Träger der öffentlichen Kinder- undJugendhilfe weist Ausgaben nach, die aus öffentlichen Mitteln für Zwecke derKinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch geleistet werden,sowie die entsprechenden Einnahmen. Diese werden zum einen für Einzel- undGruppenhilfen und andere Aufgaben nach dem SGB VIII, zum anderen fürEinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe erfasst. Zu melden sind nur dieunmittelbaren Ausgaben oder Einnahmen nach der Haushalts- bzw. Finanzrechnung(ohne kalkulatorische Kosten, interne (Leistungs-)Verrechnungen unddurchlaufende Gelder).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Kinder- und Jugendhilfe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 84 26www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4789909OTS: Statistisches Bundesamt