Acibadem setzt bahnbrechende Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Türkei fort

- Prof. Güralp Ceyhan, MD., spricht über Fortschritte bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs im Maslak- und Altunizade-Krankenhaus von Acibadem

ISTANBUL, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Neue Fortschritte in der Bauchspeicheldrüsenkrebsforschung haben zu bahnbrechenden Behandlungsprogrammen geführt, die im Maslak- und Altunizade-Krankenhaus von Acibadem, Teil des globalen Acibadem-Netzwerks aus erstklassigen Gesundheitseinrichtungen, verfügbar sind. Da die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs einen komplexen und multidisziplinären Ansatz erfordert, sind alle Onkologen, Strahlenonkologen und Gastroenterologen in dem Krankenhaus tätig. Prof. Güralp Ceyhan, MD, erläutert in einem kürzlich geführten Interview die bahnbrechenden neuen Therapiemöglichkeiten des Krankenhauses, die Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, die bisher nicht behandelt werden konnten, jetzt zur Verfügung stehen.