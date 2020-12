Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Lockdown-Furcht weicht - Dax steigt Der Dax hat sich am Montag von seinem jüngsten Kursrücksetzer erholt. In der ersten Stunde nach der Eröffnung gewann der Leitindex 0,90 Prozent auf 13 232,02 Zähler. Am Freitag hatte ihm zeitweise noch der Rutsch unter 13 000 Punkte gedroht. Dass …