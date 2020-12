Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Munich Re machen Boden gut - Seitwärtsphase besteht aber fort Munich Re haben am Montag einen Großteil ihrer Freitagsverluste aufgeholt. Sie rückten an der Dax -Spitze um 2,1 Prozent auf 237,70 Euro vor. Unterstützung bekamen sie von einer Hochstufung auf "Buy" durch die Bank of America (BofA). Vor dem …