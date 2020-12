Robotik-Spezialist German Bionic erhält 20 Millionen US-Dollar Wachstumskapital / Samsung Catalyst, MIG AG, Storm Ventures, Benhamou Global Ventures und IT Farm investieren in Robotik-Technologieführer für industrielle Exoskelette (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 14.12.2020, 10:45 | 103 | 0 | 0 14.12.2020, 10:45 | Augsburg (ots) - Samsung Catalyst, MIG AG, Storm Ventures, Benhamou Global

Ventures und IT Farm investieren 20 Million US-Dollar in den deutschen

Weltmarktführer für robotische Exoskelette, German Bionic. Das Augsburger

Unternehmen, mit Standorten in Berlin und Tokio, hat sich mit seinem

intelligenten Kraftanzug Cray X in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich im

deutschsprachigen Raum und Japan etabliert. Für die jetzt abgeschlossene Series

A-Finanzierungsrunde, mit der die internationale Expansion vorangetrieben werden

soll, hat der Robotik-Spezialist führende Technologie-Kapitalgeber von Weltrang

an Bord geholt.



Das Cray X von German Bionic ist das weltweit erste vernetzte Exoskelett, das,

verbunden mit der Smart-Factory, selbstlernend Hebebewegungen verstärkt und

Fehlhaltungen vorbeugt, und somit zum intelligenten Bindeglied zwischen Mensch

und Maschine in Logistik- und Intralogistik-Prozessen wird. Dabei schützt es

nachweislich und datenbasiert die Gesundheit der Arbeitskräfte, verringert

Unfallrisiken und steigert signifikant deren Produktivität und Effizienz. Das

globale Marktvolumen für Exoskelette wird von führenden Analysten auf über 20

Milliarden US-Dollar bis 2030 bewertet.





Arbeit mit dem industriellen Internet der Dinge verbindet, stärken wir

wort-wörtlich Arbeiterinnen und Arbeitern nachhaltig den Rücken und steigern

dadurch nachweislich datenbasiert die Effizienz der geleisteten Arbeit," sagt

Armin G. Schmidt, CEO von German Bionic. "Der Markt für smarte

Mensch-Maschine-Systeme ist gigantisch und wir sind jetzt perfekt positioniert,

um massiv daran zu partizipieren und das Arbeitsleben vieler Menschen

substanziell zu verbessern."



"Wir freuen uns, German Bionic bei der weiteren Entwicklung seiner weltweit

führenden Exoskelett-Technologie zu unterstützen," sagt Young Sohn, Corporate

President und Chief Strategy Officer für Samsung Electronics und Chairman of the

Board, Harman. "Exoskelett-Technologien sind vielversprechend für die

Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Produktivität des

Menschen. Wir glauben, dass sie eine transformative Technologie mit

Massenmarktpotenzial sein kann."



"Bislang ließen sich Effizienzsteigerung und Gesundheitsförderung bei manueller,

körperlicher Arbeit nur schwierig miteinander vereinen. German Bionic hat es

geschafft, dieses Paradigma nicht nur zu durchbrechen, sondern gleichzeitig die

Tätigkeiten zu digitalisieren und elegant in die Smart Factory zu integrieren.", Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Mit der wegweisenden von uns entwickelten Roboter-Technologie, die menschlicheArbeit mit dem industriellen Internet der Dinge verbindet, stärken wirwort-wörtlich Arbeiterinnen und Arbeitern nachhaltig den Rücken und steigerndadurch nachweislich datenbasiert die Effizienz der geleisteten Arbeit," sagtArmin G. Schmidt, CEO von German Bionic. "Der Markt für smarteMensch-Maschine-Systeme ist gigantisch und wir sind jetzt perfekt positioniert,um massiv daran zu partizipieren und das Arbeitsleben vieler Menschensubstanziell zu verbessern.""Wir freuen uns, German Bionic bei der weiteren Entwicklung seiner weltweitführenden Exoskelett-Technologie zu unterstützen," sagt Young Sohn, CorporatePresident und Chief Strategy Officer für Samsung Electronics und Chairman of theBoard, Harman. "Exoskelett-Technologien sind vielversprechend für dieVerbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Produktivität desMenschen. Wir glauben, dass sie eine transformative Technologie mitMassenmarktpotenzial sein kann.""Bislang ließen sich Effizienzsteigerung und Gesundheitsförderung bei manueller,körperlicher Arbeit nur schwierig miteinander vereinen. German Bionic hat esgeschafft, dieses Paradigma nicht nur zu durchbrechen, sondern gleichzeitig dieTätigkeiten zu digitalisieren und elegant in die Smart Factory zu integrieren.", Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer