Wien (ots) - Wer sind die richtungsweisenden Ideen- und Impulsgeber in Europa?



Am Montag, 14. Dezember von 16:00 - 18:00 laden die Julius Raab Stiftung und

FASresearch Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich zur

Präsentation des Studienprojektes NAVIGATEUR ein.



Gemeinsam hat man in den letzten Monaten im Rahmen einer Netzwerkanalyse

erforscht, welche Organisationen wie etwa Think Tanks, Forschungsinstitute,

Stiftungen, Interessensvertretungen, NGOs und Plattformen in Europa und

Österreich als Ideen- und Impulsgeber großen Impact haben und wie lernfähig und

offen das politische System für neue unkonventionelle Kooperationen ist.









- Harald Katzmair (Studienautor und Direktor von FASresearch)

- Clara Blume (Deputy Director and Head of Open Austria Art + Tech Lab, San

Francisco)

- Stefan Empter (Senior Director Bertelsmann Stiftung)

- Harald Mahrer (Präsident der Wirtschaftskammer Österreich)

- Wolf Heinrich Reuter (Generalsekretär Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland)

- Verena Ringler (Direktorin European Commons)



Moderation: Rosa Lyon (ORF)



Livestream der Veranstaltung: https://events.streaming.at/jrs-20201214



Weitere Informationen zur Veranstaltung

