München (ots) - Corona transformiert die Arbeitswelt des Versicherungsmaklers.

Das ist das Ergebnis einer Maklerbefragung, die die Brokertech-Plattform

mobilversichert in Kooperation mit der Fachzeitschrift AssCompact im November

2020 durchgeführt hat. Im Rahmen einer Online-Umfrage wurden Vermittler nach den

Lehren aus der COVID-19-Pandemie befragt. Das Stimmungsbild zeigt: Makler wollen

künftig mehr remote beraten, sich intensiver mit dem Bestand beschäftigen und

flexiblere Arbeitszeiten nutzen. Das größte Vertriebspotenzial für die Zukunft

liegt aus Maklersicht in einer besseren Qualität und Analyse von Bestandsdaten.

Allerdings können viele dieses Potenzial (noch) nicht heben.



Corona gestaltet die Arbeitswelt der Makler neu: 61 % der befragten Vermittler

geben an, dass die Corona-Krise die Art und Weise, wie sie arbeiten, auch für

die Zukunft nachhaltig verändert hat (Antwortoptionen "Ja, auf jeden Fall" und

"Eher ja"). Demgegenüber stehen 28 %, die (eher) keinen nachhaltigen Einfluss

auf ihre Arbeitsweise erkennen. 11 % sind bei der Frage unentschlossen.







um konkrete Lehren aus der Krise geht. 52 % der Makler geben an, dass sie

künftig mehr auf telefonische Kunden-Beratung setzen (Antwortoptionen "Stimme

voll zu" und "Stimme eher zu"). 44 % wollen sich mehr mit Bestandsdaten

beschäftigen, um bestehende Versicherungslücken und Vertriebspotenziale

aufzudecken. Fast 40 % gehen davon aus, dass sie in Zukunft in der Beratung

flexiblere Arbeitszeiten nutzen werden. Die Video-Beratung spielt für etwas

weniger Vermittler eine Rolle (36 %).



Daten bergen die größten Vertriebschancen. 53 % der Makler geben an, dass eine

bessere Qualität und Analyse von Bestandsdaten zur Nutzung von Cross- und

Upselling-Potenzialen für sie das größte Vertriebspotenzial verspricht

(Antwortoptionen "Stimme voll zu" und "Stimme eher zu"). Einzelne digitale Tools

und Services (z.B. zur Video-Beratung) liegen mit 48 % knapp dahinter. Danach

erst folgen Kooperationen mit Pools (33 %) und Plattformen (31 %).



Datenpotenziale bleiben ungenutzt. 86 % der Makler geben an, dass sie die

Potenziale im Bestand noch nicht vollumfänglich ausschöpfen. 66 % davon ziehen

zwar bereits einen Großteil der Daten heran, haben aber das Gefühl, dass es

weiterhin viel Luft nach oben gibt. 20 % nutzen bislang wenige Daten, erkennen

aber deren Potenzial. Nur 12 % glauben, dass sie die Datenpotenziale bereits

vollumfänglich nutzen.



Zeitmangel und Datenqualität sind die häufigsten Hinderungsgründe. Das belegen

die Antworten derjenigen, die die Potenziale der Daten im Bestand noch nicht in Seite 2 ► Seite 1 von 3



Remote-Beratung, Bestandsanalyse und Flexibilität stehen im Mittelpunkt, wenn esum konkrete Lehren aus der Krise geht. 52 % der Makler geben an, dass siekünftig mehr auf telefonische Kunden-Beratung setzen (Antwortoptionen "Stimmevoll zu" und "Stimme eher zu"). 44 % wollen sich mehr mit Bestandsdatenbeschäftigen, um bestehende Versicherungslücken und Vertriebspotenzialeaufzudecken. Fast 40 % gehen davon aus, dass sie in Zukunft in der Beratungflexiblere Arbeitszeiten nutzen werden. Die Video-Beratung spielt für etwasweniger Vermittler eine Rolle (36 %).Daten bergen die größten Vertriebschancen. 53 % der Makler geben an, dass einebessere Qualität und Analyse von Bestandsdaten zur Nutzung von Cross- undUpselling-Potenzialen für sie das größte Vertriebspotenzial verspricht(Antwortoptionen "Stimme voll zu" und "Stimme eher zu"). Einzelne digitale Toolsund Services (z.B. zur Video-Beratung) liegen mit 48 % knapp dahinter. Danacherst folgen Kooperationen mit Pools (33 %) und Plattformen (31 %).Datenpotenziale bleiben ungenutzt. 86 % der Makler geben an, dass sie diePotenziale im Bestand noch nicht vollumfänglich ausschöpfen. 66 % davon ziehenzwar bereits einen Großteil der Daten heran, haben aber das Gefühl, dass esweiterhin viel Luft nach oben gibt. 20 % nutzen bislang wenige Daten, erkennenaber deren Potenzial. Nur 12 % glauben, dass sie die Datenpotenziale bereitsvollumfänglich nutzen.Zeitmangel und Datenqualität sind die häufigsten Hinderungsgründe. Das belegendie Antworten derjenigen, die die Potenziale der Daten im Bestand noch nicht in