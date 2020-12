Anlegerverlag BioNTech: was für ein wilder Ritt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.12.2020, 10:48 | 42 | 0 | 0 14.12.2020, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Dieser Kursverlust tut dem Unternehmen aus Mainz richtig weh! Der Aktienkurs geht in die Knie und man sollte sich nun Gedanken machen, wie lange der Kursverlauf noch dreistellig bleiben kann. Wird hier schon bald die magische Marke von 100 Euro unterschritten? Das würde den Anlegern auf jeden Fall richtig weh tun und die Aktie in enorme Schwierigkeiten bringen! Anleger-Tipp: Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. BioNTech dürfte aber mit diesem kleinen Minus nicht die allergrößten Probleme haben. Mit jeder zukünftigen Impfstoffzulassung wird die Aktie wieder in die Höhe schießen. Solange man ansatzweise seine Auslieferungsziele erreichen kann, wird BioNTech weiter der Renner auf dem Aktienmarkt bleiben können. Das Potenzial ist auf jeden Fall in großem Maße da, man muss es nur abrufen können! Aber nun heißt es erstmal, sich vor dem Absturz unter die 100 Euro zu retten. BioNTech braucht wieder eine positive Schlagzeile, um auf dem Aktienmarkt nicht unter die Räder zu kommen. Der heutige Kursverlust stimmt nicht gerade positiv, denn der Kurs verliert um 1,16 Prozent. Dadurch verliert die Aktie bereits gegenüber dem Vortag 1,22 Euro. Der neue Kurswert ist dementsprechend nicht allzu berauschend: 104,12 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



