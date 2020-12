Die CureVac Aktie scheint nach der deutlichen Konsolidierung aus den letzten Tagen vor einem freundlichen Start in die Woche zu stehen. Aktuelle Indikationen, noch aber von begrenzter Aussagekraft, notieren für die Biotech-Aktie bei 98,50/99,00 Euro. Am Freitag war der Anteilschein des Tübinger Unternehmens, das seit Monaten wegen seines COVID-19 Imnpfstoffprojekts CVnCoV in den Schlagzeilen steht und seit August börsennotiert ist, ...