TÜBINGEN (dpa-AFX) - Die ersten Impfstoffe gegen Corona sind schon auf dem Markt, mit ganz vorne liegen das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer . Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac kündigte am Montag erst den Start seiner zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie an. Mit ersten Ergebnissen der Studie mit wahrscheinlich mehr als 35 000 Teilnehmern rechnet Curevac nach Angaben eines Sprechers Ende des ersten Quartals 2021.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Curevac-Aktie, die vor allem in New York gehandelt wird, legte hierzulande auf der Handelsplattform Tradegate am Vormittag um rund sieben Prozent zu. Nach einem wochenlangen Höhenflug des Papiers hatten Anleger vergangene Woche Gewinne mitgenommen, woraufhin der Kurs ein Stück gefallen war.