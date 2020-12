Erst Kälte, dann Ärger / Auf Probleme mit der Heizanlage reagieren Mieter und Eigentümer sehr empfindlich (FOTO)

Berlin (ots) - Der ungeheure zivilisatorische Fortschritt, den eine

(Zentral-)Heizung bedeutet, ist den meisten Menschen im Alltag gar nicht klar.

Denn da funktioniert die Anlage einfach, wenn man sie einschaltet. Sehr schnell

ändern sich die Dinge jedoch im Falle von technischen Defekten. Wenn die Heizung

im Winter kalt bleibt oder - auch das kommt vor - für bei weitem zu hohe

Temperaturen sorgt, müssen schnellstmöglich Fachleute geholt werden. Die

Extra-Ausgabe des Infodienstes Recht und Steuern der LBS greift einige dieser

Fälle auf.



Die schlimmste Variante ist zweifelsohne ein Totalausfall während der

Heizperiode. Hier gewähren die Gerichte sehr großzügige Mietminderungen, denn

eine Wohnung ist dann ja auch nur noch sehr eingeschränkt zu nutzen. Das

Landgericht Berlin (Aktenzeichen 67 T 70/02) sprach anlässlich einer defekten

Heizanlage einem Mieter eine 70-prozentige Minderung zu. Weitere 30 Prozent

erhielt er, weil auch noch Wasser- und Gasversorgung ausgefallen waren. Er

musste also für einen gewissen Zeitraum gar nichts mehr bezahlen.





Aber wie ist es zu bewerten, wenn die Heizanlage während der Sommermonateausfällt? Ein Mieter kürzte deswegen die Zahlungen, stieß aber vor demLandgericht Wiesbaden (Aktenzeichen 8 S 135/89) auf wenig Verständnis. Es seinicht einzusehen, warum eine Minderung berechtigt sein soll, wenn die Heizungohnehin gar nicht in Betrieb ist. Anders wäre es gewesen, wenn die Heizanlagemit der Warmwasserversorgung gekoppelt gewesen wäre, was hier aber nicht derFall war.Hauseigentümer trifft im Zusammenhang mit der Heizanlage eine besondereVerantwortung. Sie müssen sie im Winter regelmäßig kontrollieren, umFrostschäden zu vermeiden. Ein Eigentümer war sieben Wochen im Urlaub gewesenund hatte sich während dieser Zeit nicht um die Heizung kümmern können. Beiseiner Rückkehr wiesen Heizkörperelemente, Ventile und Wasserabläufe wegenextremer Minustemperaturen erhebliche Schäden auf. Die Versicherung musste nachAnsicht des Landgerichts Bonn (Aktenzeichen 10 O 203/06) nicht dafür aufkommen,denn der Hauseigentümer sei seinen Pflichten nicht nachgekommen.Wenn die Heizung nicht funktioniert, ist Eile geboten. Im Gegensatz zu anderenMängeln muss hier sofort reagiert werden - manchmal auch zur Not mit einerprovisorischen Reparatur. Genau das wollte ein Mieter vermeiden. Er verweigertedie geplanten vorübergehenden Arbeiten und forderte eine dauerhafte Lösung.Trotzdem machte er eine Mietminderung geltend, die ihm aber vom Amtsgericht