Echtzeit-Fernsehen / Sky und Vodafone testen erstmals 5G für Medienproduktion in der Fußball-Bundesliga (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Sky und Vodafone testen erstmals den Einsatz von modernsterMobilfunk-Technik für eine Medienproduktion in der Fußball-Bundesliga. Über 5Gund LTE sollen Livebilder in Echtzeit aus dem Stadion in die Produktionszentrenvon Sky übertragen werden. In Zukunft könnte so die Verzögerungszeit fürTV-Übertragungen verringert werden. Zudem bringt die Technologie ganz neueMöglichkeiten für die Bildgenerierung im Rahmen einer TV- Produktion. WennKameras mit einer 5G SIM Karte ausgestattet sind, wird eine Verkabelungüberflüssig und die Kameramänner können sich noch freier im Stadion bewegen.Noch mobiler wird die Produktion, wenn mit 5G sogar das Smartphone zurprofessionellen Kamera wird. Die 5G-Technik 'Network Slicing', die Vodafonegemeinsam mit Technologiepartner Ericsson errichtet hat, garantiert dabei hoheBandbreiten - auch wenn wieder tausende Fans im Stadion sein können. Beim Spielin der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück amMittwoch, (16. Dezember) testen Sky und Vodafone diese technischen Möglichkeitenzum ersten Mal im Live-Einsatz. Die 'Merkur Spiel-Arena' ist dafür zu einem derersten 5G-Stadien in Deutschland aufgerüstet.Premiere in Düsseldorf: Sky und Vodafone testen zum ersten Mal den Einsatz vonmodernster 5G Mobilfunk-Technik im Rahmen einer Live-Übertragung derFußball-Bundesliga. Bislang werden TV-Bilder klassischerweise von verkabeltenKameras zum Übertragungswagen und von hier aus über Satellit oder Glasfaser insStudio und auf die Bildschirme übertragen. Mit der Mobilfunk-Technik 5G könnteder Weg, den die Live-Bilder nehmen, bis sie ins Fernsehen gelangen, massivverkürzt werden. Per 5G gehen die Bilder von der kabellosen Kamera oder vomSmartphone direkt ins virtuelle Studio in die Cloud und dann ohne Umwege auf denTV-Bildschirm oder auf die Smartphones der Zuschauer. Im Wohnzimmer könntenFußball-Fans so künftig mit weniger zeitlichem Abstand jubeln und ganz neuePerspektiven erleben. Elementar dafür sind stabile Netze und garantierteBandbreiten - auch dann, wenn im Umfeld tausende Menschen zeitgleich aus Netzzugreifen.Echtzeit-Netz fürs Echtzeit-Fernsehen"Mit unserem Echtzeit-Netz starten wir auch das Zeitalter desEchtzeit-Fernsehens", so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. "5Güberträgt Live-Bilder in Echtzeit, ermöglicht den flexibleren Einsatz vonKameras und bringt Fans am TV noch näher ans Geschehen. Sogar das Smartphonewird dann zur professionellen Kamera für jede Perspektive.", so Ametsreiterweiter. "Gemeinsam mit Sky testen wir die Bildübertragung über Mobilfunk jetzterstmals bei einer Live-Übertragung in der Fußball-Bundesliga. Die Merkur