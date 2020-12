BERENBERG belässt ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach Abschluss eines Kaufvertrags für US-Konkurrent Alexion auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Pence belassen. Die Prognose für das Umsatzwachstum bis 2025 bleibe unverändert, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zukauf trage zudem zum Gewinn je Aktie bei./ssc/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.