Die Lage im Gold-Silber-Sektor bleibt ambivalent. Gold und Silber konnten zuletzt zwar Erholungsbewegungen lancieren, doch zwingend waren diese bislang nicht. Zudem wurden wichtige Weichenstellungen verpasst. Die Aktien der Gold-Silber-Produzenten stecken derzeit ebenfalls in schwierigen, mitunter prekären charttechnischen Konstellationen fest…

Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Kommentierung vom 14.12. „Gold - Lage bleibt angespannt“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont Mining vom 30.11. hieß es unter anderem „[…] Der Bereich von 60,0 US-Dollar hat aus charttechnischer Sicht gegenwärtig eine hohe Relevanz. Neben wichtigen Horizontalunterstützungen verläuft auch die 200-Tage-Linie in dieser Zone. Der Rücksetzer unter die 60,0 US-Dollar und das gleichzeitig erfolgte bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie sind als Warnsignal zu bewerten. Noch ist der Bruch nicht signifikant und könnte jederzeit von der Aktie korrigiert werden, doch mit jedem Tag, an dem sich die Aktie unterhalb von 60,0 US-Dollar bewegt, manifestiert sich das Verkaufssignal. Insofern wäre ein rasches Comeback oberhalb von 60,0 US-Dollar eminent wichtig. Auf der Unterseite könnte sich der Rücksetzer auf den Bereich 53,0 / 52,5 US-Dollar ausdehnen. Unter anderem liegen in diesem Bereich die Verlaufstiefs aus dem Juni dieses Jahres. Sollte es für die Aktie darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Oberhalb von 60,0 US-Dollar würde der Bereich um 64,0 US-Dollar als nächste Herausforderung warten.“

In der letzten Woche gab das Unternehmen einen Ausblick auf das kommende Jahr 2021 und folgende. Newmont Mining plant für 2021 mit einer Goldproduktion in Höhe von 6,5 Mio. Unzen bei AISC von 970 US-Dollar je Unze. Im Jahr 2022 sollen es 6,2 - 6,7 Mio. Unzen Gold bei AISC von 850 bis 950 US-Dollar je Unze werden. Insgesamt veröffentlichte Newmont Mining die Planzahlen bis einschließlich 2025.

Die Prognose vermochte es nicht, dem Wert frische Impulse zu verleihen. Noch immer ringt die Aktie von Newmont Mining mit dem eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 60,0 US-Dollar und um ihren Verbleib oberhalb der 200-Tage-Linie. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat sich im Bereich von 56,5 US-Dollar eine weitere, noch untergeordnete, Unterstützung ausgebildet, die möglicherweise bald erneut in den Fokus geraten könnte. Die derzeit zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich 53,0/52,5 bis 50 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, könnte es prekär werden. Die nächsten wichtigen Widerstände liegen bei 62,0 US-Dollar und 64,0 US-Dollar.