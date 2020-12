In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des britischen Ölkonzerns monierten wir noch die fehlende Durchschlagskraft der Erholung.

In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des britischen Ölkonzerns monierten wir noch die fehlende Durchschlagskraft der Erholung. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen. Das Erholungsszenario bei den Ölpreisen hat sich weiter manifestiert und auch BP zeigt sich deutlich verbessert…

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 14.12. „Brent C.O. - Ölpreis hat wichtige Hürde im Visier“.

Kommen wir auf BP zurück. Hier hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 25.11. „BP plc. Es klemmt noch!“ unter anderem „[…]Der Anstieg der Ölpreise und die sich in Bezug auf den Ölsektor aufhellende Stimmung initiierten bei BP eine Erholung. Vom Verlaufstief konnte sich die Aktie bereits deutlich entfernen. Mit der Rückkehr über die Marke von 2,23 GBP gelang es ihr, für Entlastung zu sorgen. Mit dem frischen Kaufsignal im Rücken dehnte sich die Bewegung bis auf den nächsten relevanten Widerstandsbereich bei 2,55 GBP aus. Nun gilt es! Kurzum: Die Aktie hat eine wichtige Schaltstelle erreicht. Um die Erholungsbewegung entscheidend voranzubringen, muss es über die 2,55 GBP gehen. In diesem Fall wartet allerdings bereits im Bereich von 2,70 GBP die nächste Bewährungsprobe. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise auf 2,23 GBP begrenzt.“

Bereits ein flüchtiger Blick auf den oberen Chart zeigt, dass sich hier mittlerweile etwas getan hat. BP setzte wichtige Akzente auf der Oberseite. Der Aktie gelang es, die eminent wichtige Marke von 2,55 GBP zurückzuerobern, zudem konnte BP den Widerstandsbereich um 2,7 GBP überwinden.

Damit hat sich das Chartbild erheblich aufgehellt. Rücksetzer sollten nun im Idealfall auf 2,55 GBP begrenzt bleiben. Nach dem Ausbruch über die 2,7 GBP steht die Tür nun in Richtung 3,0 GBP offen. Ein erster zaghafter Vorstoß in diese Region verpuffte bereits. Das Widerstandscluster um 3,0 / 3,2 GBP präsentiert sich allerdings als harte Nuss. Das Cluster wird nun auch noch von der 200-Tage-Linie, die von „oben“ kommt, verstärkt. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 3,2 GBP käme daher einem kleinen Befreiungsschlag gleich.