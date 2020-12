FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der Corona-Krise wollen die meisten Maschinenbauer weiter an ihren Ausbildungsplänen festhalten. Nach einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes VDMA unter 482 Mitgliedsfirmen gehen 67 Prozent der Befragten davon aus, dass sie künftig genauso viele gewerblich-technische Ausbildungsplätze anbieten können wie vor der Pandemie. Ein schrumpfendes Angebot in diesem Bereich erwarten 19 Prozent der Firmen, etwa 8 Prozent sehen einen Anstieg voraus. Vor allem um den eigenen Fachkräftenachwuchs zu sichern, würden die Unternehmen weiter auf Ausbildung setzen, erläuterte Hartmut Rauen, stellvertretender VDMA-Hauptgeschäftsführer am Montag.

"Die großen technologischen Aufgaben unserer Zeit wie nachhaltige Produktion, Klimaschutz und Digitalisierung sind nur mit gut ausgebildeten Menschen und deren Innovationsgeist zu lösen. Die Unternehmen wissen das", sagte Rauen.