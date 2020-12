Berlin (ots) -



- DUH misst bis zu zehnfache Überschreitung des Euro 5 Grenzwertes für NOx im

realen Strassenbetrieb bei zwei Wohnmobilen

- DUH stellt die detaillierten Abgasmessungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt

zur Verfügung, die gegen FiatChrysler wegen Betrugs ermittelt

- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch: "Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

schreitet nicht gegen diesen Betrug ein, obwohl sein Haus bereits seit 2016 im

Detail über die Abgasmanipulationen von FiatChrysler-Fahrzeugen informiert ist

und eine interne Bewertung hat anfertigen lassen, wonach Strafmaßnahmen gegen

FiatChrysler möglich sind"



Bei Straßenmessungen an zwei Wohnmobilen des Herstellers FiatChrysler hat die

Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine bis zu zehnfache Überschreitung des Grenzwertes

für die Luftschadstoffe Stickoxide (NOx) ermittelt.





" Wohnmobile sind aufgrund ihrer hohen Wertigkeit lange im Einsatz und haben inder aktuellen Pandemie noch deutlich an Attraktivität gewonnen. Wer einWohnmobil erwirbt, ist in der Regel ganz besonders an einer intakten Umwelt undan Sauberer Luft interessiert. Umso perfider ist es, wenn der Hersteller eine imnormalen Straßenbetrieb nicht funktionierende Abgasreinigung verbaut.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer schreitet nicht gegen diesen Betrug ein,obwohl sein Haus bereits seit 2016 im Detail über die Abgasmanipulationen vonFiatChrysler informiert ist und eine interne Bewertung hat anfertigen lassen,wonach Strafmaßnahmen gegen FiatChrysler möglich sind ", so Jürgen Resch,Bundesgeschäftsführer der DUH.Bei den untersuchten Wohnmobilen handelt es sich um einen Fiat Ducato 150Multijet, Pilote G700G mit Erstzulassung Mai 2016, zugelassen nach Euro 5 sowieeinen Fiat Ducato 150 Multijet, Dethleffs T7150 mit Erstzulassung Mai 2015,ebenfalls zugelassen nach Euro 5. Beide Fahrzeuge sind mit einem Partikelfilterausgestattet, als Stickoxidminderungssystem haben beide Fahrzeuge eineAbgasrückführung (AGR). Der Grenzwert für die als leichte Nutzfahrzeuge nachEuro 5 zugelassenen Wohnmobile liegt bei 280 mg NOx/km. Keines der Fahrzeugesendet bei den Messungen eine Fehlermeldung.Während sich die CO2-Emissionen mit 285 bzw. 286 g/km praktisch identisch sind,zeigt das Dethleffs Wohnmobil im Durchschnitt aller durchgeführten MessungenNOx-Emissionen von 2.779 mg/km auf und überschreitet den NOx-Grenzwert damit umden Faktor 9,9, das Pilote Wohnmobil liegt mit durchschnittlich 1.926 mg/km umden Faktor 6,9 über dem Grenzwert. Einen Spitzenwert von 2.639 mg NOx/km zeigtedas Fahrzeug bei Kaltstart mit geringer Abgasrückführungsrate. Beim Dethleffs