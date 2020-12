Offenbach am Main (ots) -



- Tagfahrlicht des neuen Tucson: Einzigartiges Erkennungsmerkmal bei Nacht und

am Tag

- Nahtlose Integration in den Kühlergrill dank hochmoderner Halbspiegel

- Rückleuchten mit zusätzlichen Lichteffekten, Einsatz in weiteren Modellen

geplant



Konzeptfahrzeuge beeindrucken oft durch ihr gewagtes Design, doch selten

schaffen es die Entwürfe in die Serienproduktion. Anders bei Hyundai: Der neue

Tucson erinnert stark an die Hyundai SUV-Studie Vision T Plug-in-Hybrid Concept,

die im Rahmen der Los Angeles Auto Show 2019 enthüllt wurde. Das Konzeptfahrzeug

ist wegweisend aus zwei Gründen: Zum einen zeigte es erstmals die neue Hyundai

Designphilosophie Sensuous Sportiness, zum anderen präsentierte es einen

selbstbewusst ausgeprägten Kühlergrill mit den neuen sogenannten Parametric

Hidden Lights. Diese Technologie, bei der die LED-Tagfahrlichter optisch nahtlos

in den Kühlergrill integriert sind, findet sich nun im Serienmodell des neuen

Hyundai Tucson wieder.







integrieren sich nahtlos in die Diamantschliff-Optik des Kühlergrills und die

Front des Tucson erscheint wie aus einem Guss. Erst wenn das Tagfahrlicht

eingeschaltet ist, werden die versteckten, teilverspiegelten Tagfahrlichter

sichtbar. Fünf von ihnen sind auf jeder Seite des Grills untergebracht, jeweils

eines von ihnen fungiert gleichzeitig auch als Blinker.



Die Größe der LED-Leuchten war eine Herausforderung



Wird der neue Hyundai Tucson gestartet, leuchten die zehn im Kühlergrill

integrierten LED-Elemente auf. Die Größe der einzelnen Leuchten war eine

besondere Herausforderung für die Ingenieure, als es darum ging, die

Tagfahrleuchten unauffällig in ihre Umgebung zu integrieren. Bei kleineren

LED-Elementen werden für diesen Tarneffekt Chromschichten zwischen LED und dem

Lichtglas eingesetzt. Die Chromschicht wird per Laser-Ätz-Verfahren in

unterschiedlichen Stärken und Abständen auf die LEDs aufgetragen. So wirkt die

Leuchte optisch wie ein verchromtes Zierelement, ist jedoch immer noch

lichtdurchlässig. Bei größeren LED-Elementen kann diese Methode ebenfalls

angewendet werden, allerdings würden die Leuchten und die sie umgebenden Teile

bei abgeschaltetem Licht keine Einheit mehr bilden.



Für die großen Tagfahrlichter des neuen Hyundai Tucson kam daher die

Halbspiegel-Technik zum Einsatz: Dabei wird eine dünne Metallschicht auf die

Innenseite des äußeren Lichtglases aufgetragen. Diese Schicht lässt das

Für die großen Tagfahrlichter des neuen Hyundai Tucson kam daher die
Halbspiegel-Technik zum Einsatz: Dabei wird eine dünne Metallschicht auf die
Innenseite des äußeren Lichtglases aufgetragen. Diese Schicht lässt das
Leuchtelement bei ausgeschaltetem Licht exakt wie die umgebenden parametrischen







