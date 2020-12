Trotz Corona erwartet Amplats im zweiten Halbjahr 2020 und dann 2021 eine Normalisierung des Geschäfts.

Anglo American Platinum (WKN A2AKNF) geht davon aus, dass die Produktion von Metall in Konzentrat im zweiten Halbjahr 2020 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie fast wieder Normalniveau erreicht.

Das sollte bedeuten, so das Unternehmen, das Teil des Anglo American-Konzerns ist, dass der Ausstoß von Metall in Konzentrat dieses Jahr zwischen 3,6 und 3,8 Mio. Unzen an Metallen der Platingruppe liegen wird. 2021 soll die Produktion dann auf 4,2 - 4,6 Mio. Unzen steigen. Das wäre ein Plus von 19% zum geplanten Ausstoß des laufenden Jahres.