Berlin (ots) - Companisto-Netzwerk investiert in Technologie für cloud-basiertes

Infrastruktur-Monitoring aus Potsdam



- Mit dem weltweit rasant steigenden Bedarf an Rechenleistung wächst auch die

Nachfrage nach effizienten Server-Management-Lösungen.

- Bisherige Lösungen zielen vor allem auf Bedürfnisse großer Unternehmen.

- In diese Marktlücke tritt CloudRadar: SaaS-Angebot (Software as a Service) für

Server-Management, speziell für kleine und mittleren Unternehmen (KMU).



CloudRadar, führender Anbieter von Server-Management-Lösungen für KMU, hat eine

Series A/B/C-Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Million Euro erfolgreich

abgeschlossen.







Companisto, der als Neuinvestor 750.000 Euro investiert. Der Bestandsinvestor

Brandenburg Kapital, Venture Capital-Arm der ILB, beteiligt sich mit den übrigen

250.000 Euro. Die Mittel sollen zur technischen Weiterentwicklung und der

gezielten Ausweitung des Marketings und Kundenservice eingesetzt werden.



"Wir haben uns bewusst für Companisto als neuen Investor entschieden", sagt

Nicholas Thiede, Gründer & Geschäftsführer von CloudRadar. "Über 1.000 Business

Angels und 100.000 Privatinvestoren haben uns überzeugt. Mit vielen unserer

Angels stehe ich über die Companisto-Plattform im regen Austausch. Das

Companisto-Team hat uns bei der Finanzierungsrunden ebenfalls enorm

unterstützt."



"Die Gründer von CloudRadar bringen einschlägige Erfahrung von mehr als einem

Jahrzehnt im Server-Management mit. Sie haben erkannt, dass es bislang an einer

Lösung fehlte, die sich an den Bedürfnissen kleinerer und mittelständischer

Unternehmen ausrichtet.", erläutert Christoph Schweizer, Partner und Head of

Investment bei Companisto. "Auch weil wir an Software-as-a-Service-Lösungen

glauben, haben wir unser Startup-Portfolio mit einem Investment in CloudRadar

bereichert."



IT-Administratoren von großen Unternehmen managen tausende Server gleichzeitig

und arbeiten daran, Störungen frühzeitig zu erkennen, zu klassifizieren und zu

beheben. Kleinere Unternehmen haben weder die Ressourcen, noch gibt es

kostengünstige und einfach bedienbare Software-Lösungen.



In diese Marktlücke tritt CloudRadar: Server-Management ist mit CloudRadar

einfacher als alle Lösungen, die es bisher am Markt gibt. Mit der Verlagerung

von Softwarestruktur in die Cloud und der radikalen Vereinfachung von komplexen

Prozessen haben moderne SaaS-Lösungen ganze Branchen revolutioniert.



Über Companisto



Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region

und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in

Deutschland. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung sind vollständig

digitalisiert. Bislang wurden über Companisto mehr als 80 Millionen Euro in über

160 Finanzierungsrunden in Startups investiert. Aktuell besteht das Netzwerk aus

107.000 Investoren (Investments zwischen EUR 500 und 25.000) und 1.000 Angel

Club-Mitgliedern (Investments ab EUR 10.000). Investiert wird ausschließlich in

das Eigenkapital der Unternehmen.



Weitere Informationen: http://www.companisto.com ,

http://www.companisto.com/de/angel-club , http://www.cloudradar.io



Pressekontakt:



David Rhotert, CEO Companisto GmbH: mailto:david.rhotert@companisto.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106768/4790092

OTS: Companisto GmbH





Die Finanzierungsrunde wird angeführt von dem Business-Angel-NetzwerkCompanisto, der als Neuinvestor 750.000 Euro investiert. Der BestandsinvestorBrandenburg Kapital, Venture Capital-Arm der ILB, beteiligt sich mit den übrigen250.000 Euro. Die Mittel sollen zur technischen Weiterentwicklung und dergezielten Ausweitung des Marketings und Kundenservice eingesetzt werden."Wir haben uns bewusst für Companisto als neuen Investor entschieden", sagtNicholas Thiede, Gründer & Geschäftsführer von CloudRadar. "Über 1.000 BusinessAngels und 100.000 Privatinvestoren haben uns überzeugt. Mit vielen unsererAngels stehe ich über die Companisto-Plattform im regen Austausch. DasCompanisto-Team hat uns bei der Finanzierungsrunden ebenfalls enormunterstützt.""Die Gründer von CloudRadar bringen einschlägige Erfahrung von mehr als einemJahrzehnt im Server-Management mit. Sie haben erkannt, dass es bislang an einerLösung fehlte, die sich an den Bedürfnissen kleinerer und mittelständischerUnternehmen ausrichtet.", erläutert Christoph Schweizer, Partner und Head ofInvestment bei Companisto. "Auch weil wir an Software-as-a-Service-Lösungenglauben, haben wir unser Startup-Portfolio mit einem Investment in CloudRadarbereichert."IT-Administratoren von großen Unternehmen managen tausende Server gleichzeitigund arbeiten daran, Störungen frühzeitig zu erkennen, zu klassifizieren und zubeheben. Kleinere Unternehmen haben weder die Ressourcen, noch gibt eskostengünstige und einfach bedienbare Software-Lösungen.In diese Marktlücke tritt CloudRadar: Server-Management ist mit CloudRadareinfacher als alle Lösungen, die es bisher am Markt gibt. Mit der Verlagerungvon Softwarestruktur in die Cloud und der radikalen Vereinfachung von komplexenProzessen haben moderne SaaS-Lösungen ganze Branchen revolutioniert.Über CompanistoCompanisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Regionund seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber inDeutschland. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung sind vollständigdigitalisiert. Bislang wurden über Companisto mehr als 80 Millionen Euro in über160 Finanzierungsrunden in Startups investiert. Aktuell besteht das Netzwerk aus107.000 Investoren (Investments zwischen EUR 500 und 25.000) und 1.000 AngelClub-Mitgliedern (Investments ab EUR 10.000). Investiert wird ausschließlich indas Eigenkapital der Unternehmen.Weitere Informationen: http://www.companisto.com ,http://www.companisto.com/de/angel-club , http://www.cloudradar.ioPressekontakt:David Rhotert, CEO Companisto GmbH: mailto:david.rhotert@companisto.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/106768/4790092OTS: Companisto GmbH