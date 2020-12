Eine neue Valeo-Innovation für E-Mobilität kommt am 15. Dezember

Paris (ots/PRNewswire) - Valeo, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereichder Elektrifizierung von Fahrzeugen, wird am 15. Dezember um 13 Uhr MEZ (PariserZeit) auf https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.valeo.com_&d=DwMFaQ&c=HdAUNv_EOZyljLc1cjbHCq-Eo7r1kRHoywhQbi81uaA&r=DFro11bNsQKzHpm5ciCspEwdwEm3ZqNNQP4LOP7J67U&m=h5GypHt8dsWec4uGqXTCCrw-ZMk2msvjNDqvGWsECug&s=RRArf8KF17-g8XjH_BTF8GsmmC1xWyLiWvQe-cj2X8g&e= eine weitere bahnbrechende Innovationvorstellen, die die Elektromobilität revolutioniert. Es wird weniger als 10Minuten dauern.Mit dieser Innovation bekräftigt Valeo seinen Ruf als wichtiger Akteur imBereich der Elektromobilität in all ihren Formen.press-contact.mailbox@valeo.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1384405/Save_the_date_Valeo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1343650/Valeo_2020_logo.jpgPressekontakt:+33 7 64 56 85 48Gilles Elmoznino: + 33 6 81 73 83 41Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35826/4790100OTS: Valeo