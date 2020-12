Reisemobile mit Fiat-Ducato-Motor sprengen Abgasgrenzwerte / Dr. Stoll & Sauer hat Modelle von Dethleffs und Pilote testen lassen / Verbraucherkanzlei rät zum schnellen Klagen

Lahr (ots) - Die Ergebnisse sind schockierend: Wohnmobile der Hersteller Pilote

und Dethleffs, die mit Fiat-Ducato-Motoren ausgerüstet sind, sprengen die

gesetzlichen Abgasgrenzwerte für Stickoxide. Fahrzeuge mit der Euroabgasnorm 5

überschreiten den Grenzwert für Leichte Nutzfahrzeuge (280 mg/km) im normalen

Straßenverkehr um das 9,9- bzw. 6,9-fache. Die Dr. Stoll &

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat im Oktober und November 2020 beim

Emissions-Kontroll-Institut (EKI) der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zwei

Reisemobile testen lassen.



Das Gutachten beweist die Verwicklung der Branche in den Diesel-Abgasskandal von

Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen Verbrauchern

zur Beratung im eigenen kostenlosen Online-Check

(https://www.dieselskandal-anwalt.de/abgasmanipulation-fiat-diesel) . Die

Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber haben den

Verbraucherzentrale Bundesverband in der VW-Musterfeststellungsklage vertreten,

einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/diesel-

abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage-insgesamt-830)

ausverhandelt und mit Abschluss des Verfahrens Rechtsgeschichte

(https://ots.de/Qc5TZK) geschrieben.





Politik bringt Abgasskandal in die Reise- und WohnmobilbrancheDer seit 2016 in Deutschland schwelende Abgasskandal bei Fiat Chrysler ist imSommer 2020 im Zuge von Durchsuchungen von FCA-Büroräumen durch dieStaatsanwaltschaft Frankfurt wieder an die Öffentlichkeit gekommen.(https://ots.de/moYsdE) Es geht um den Verdacht des Betrugs. An Dieselmotorenhat FCA die Abgasreinigung so manipuliert, dass die gesetzlichenStickoxid-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand und nicht im Normalbetrieb auf derStraße eingehalten werden. Der Fall ist im Resultat vergleichbar mit demAbgasskandal bei der VW AG. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und Deutsche Umwelthilfe(DUH) waren FCA auf die Schliche gekommen. Die EU-Kommission hat deshalb gegenItalien ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Involviert ist auch derheutige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein Vorgänger AlexanderDobrindt (beide CSU). (https://ots.de/I69H0a) Gemeinsam sorgten sie 2016 dafür,dass die von Fiat manipulierten Motoren auch in Reise- und Wohnmobilen vonbeinahe allen deutschen Herstellern verbaut werden konnten - mit einervorläufigen Typgenehmigung.Die Verbraucher sind natürlich verunsichert. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurtsollen rund 200.000 Freizeitfahrzeuge betroffen sein. Die Motoren sind nicht