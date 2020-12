^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung First Graphene Limited ernennt neuen Chief Executive Officer

First Graphene Limited ernennt neuen Chief Executive Officer

First Graphene Limited (ASX: FGR) gibt nach einer umfassenden globalen Suche die Ernennung von Michael Bell zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Herr Bell ist Ingenieur und leitender Angestellter mit umfassender Erfahrung im Bereich globales Geschäftswachstum. Herr Bell ersetzt den Managing Director Craig McGuckin, der nach acht Jahren im Unternehmen am Ende dieses Monats in den Ruhestand treten wird.



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen und Unternehmensführung verfügt Herr Bell über bedeutende internationale Erfahrung, um das Geschäftswachstum voranzutreiben. Er kommt von der in Singapur ansässigen ST Engineering Group zu First Graphene, wo er als Senior Vice President fungiert.



Herr Bell war außerdem als Director für Navman Wireless, ein globales Telematikunternehmen, das von der Danaher Corporation übernommen wurde, und als General Manager beim in Singapur ansässigen Schiffbauer Strategic Marine tätig.



Herr Bell kommentierte die Ernennung und sagte, First Graphen befinde sich in einem entscheidenden Stadium seiner Entwicklung.



"Ich freue mich, in einer aufregenden Phase seines Wachstums in das Unternehmen einzutreten", sagte Bell.



"Graphen bietet ein erhebliches globales Potenzial, da die Hersteller beginnen, seine Anwendungen zu verstehen, und das PureGRAPH(R)-Produkt ist äußerst gut positioniert, um diese Möglichkeiten wirksam zu nutzen."

First Graphenes Chairman, Warwick Grigor, dankte Herrn McGuckin und sagte, dass die Referenzen von Herrn Bell für ein nachhaltiges kommerzielles Wachstum auf den globalen Märkten überzeugend seien.



"Craig war maßgeblich daran beteiligt, First Graphene als weltweit führenden Graphenlieferanten zu etablieren, und wir danken ihm für seine Innovation, Vision, Führung und Begeisterung beim Aufbau des Unternehmens bis zu seiner heutigen weltweiten Bedeutung", sagte Grigor.



"Nach einer umfassenden globalen Suche zur Identifizierung der richtigen Person, um auf den bisherigen Erfolgen des Unternehmens aufzubauen, freuen wir uns, Michael als CEO begrüßen zu dürfen."