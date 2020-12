Ruhe und Besinnlichkeit – nicht an der Börse

Mehrere Belastungsfaktoren: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend nachgegeben. Zeitweilig sorgten zwar Corona-Impfstoff-Hoffnungen für Auftrieb, letztlich überwogen allerdings die Bedenken der Anleger. Hauptgrund für diese waren die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen in vielen westlichen Industrienationen und die damit einhergehende Befürchtung weiterer Einschränkungen. Daneben drückten die zunehmenden Bedenken, dass Großbritannien die EU Ende des Jahres ohne Handelsabkommen verlassen könnte, auf die Stimmung an den Märkten. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl für die Südseiten der Börse München vor.