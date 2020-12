AstraZeneca will Alexion kaufen, Aktie fällt um 6%

Die Aktien von AstraZeneca (AZN.UK) fielen um mehr als 6%, nachdem der Pharmariese am Samstag bekannt gab, dass er den US-Medikamentenhersteller Alexion Pharmaceuticals (ALXN.US) und dessen Behandlungslinie für seltene Krankheiten für 39 Milliarden Dollar kaufen werde. Das Angebot würde einen Aufschlag von 45% auf den Schlusskurs vom Freitag bedeuten. Es ist der größte Deal für AstraZeneca, seit das Unternehmen 1999 aus einem Zusammenschluss von britischen und schwedischen Firmen entstand und würde die Position des Unternehmens unter den zehn größten Arzneimittelherstellern der Welt festigen. Der Kauf ist „ein wichtiger Schritt in der Geschichte des Unternehmens", sagte CEO Pascal Soriot in einem Telefonat mit Reportern. „Es ist eine enorme Chance für uns, unsere Entwicklung von immunologischen Therapien zu beschleunigen".

Die Aktien von AstraZeneca (AZN.UK) fielen um bis zu 9,2% und erreichten den tiefsten Stand seit April. Allerdings gelang es den Käufern, den Rückgang beim Niveau von 74,22 GBP zu stoppen und der Kurs prallte ab. Derzeit testet die Aktie den Widerstand bei 77,67 GBP, der zuvor als Unterstützung fungierte. Wenn es den Käufern gelingt, diesen zu durchbrechen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 82,20 GBP gestartet werden. Dieses Niveau wird zusätzlich durch den SMA50 (grüne Linie) und den SMA200 (rote Linie) gestärkt. Andererseits könnte ein Fehlausbruch die Aktie in Richtung der oben genannten Unterstützung im Bereich von 74,22 GBP zurückziehen. Quelle: xStation 5



