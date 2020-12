DE30 testet Mitte der Handelsspanne

++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 testet Widerstandslinie bei 13.235 Punkten ++ Deutsche Bank erwägt Verlagerung der New Yorker Belegschaft ++



Die europäischen Märkte eröffneten in der neuen Woche höher und knüpften an die Gewinne des heutigen asiatischen Handels an, da die Investoren über die Entwicklungen des Coronavirus in Europas größter Volkswirtschaft hinwegsehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte am Sonntag an, dass das Land ab Mittwoch in einen verschärften Lockdown übergehen wird. Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte werden bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. Die Entscheidung kommt, nachdem der vorherige Teil-Lockdown die Ausbreitung des Virus nicht eindämmen konnte.

Quelle: xStation 5

Der DE30 notiert heute höher und ignoriert damit die verschärften Coronavirus-Beschränkungen in Deutschland. Der Index testet den Mittelpunkt der jüngsten Handelsspanne bei 13.235 Punkten. Der DE30 testete am Freitag die untere Grenze der Handelsspanne bei 13.000 Punkten, aber den Bullen gelang es, sich zu erholen und den Kurs nach oben zu bringen. Sollten wir einen Ausbruch über den erwähnten Bereich von 13.235 Punkten sehen, könnte der Test der oberen Grenze der Handelsspanne bei etwa 13.450 Punkten der nächste Schritt sein. Händler sollten jedoch die Risiken im Zusammenhang mit einem No-Deal-Brexit bedenken, die noch nicht eingepreist zu sein scheinen. Die Unterhändler beschlossen, die Gespräche über die gestrige Frist hinaus zu verlängern, aber da wichtige Fragen seit Monaten ungelöst blieben, erscheint eine Einigung in letzter Minute immer unwahrscheinlicher. Die negativen Brexit-Schlagzeilen waren einer der Hauptgründe für den Ausverkauf am Freitag.



Unternehmensnachrichten

Die Deutsche Bank (DBK.DE) erwägt, ihre Mitarbeiter aus dem New Yorker Büro zu verteilen. In einem Interview mit der Financial Times sagte Christiana Riley, die Leiterin des US-Geschäfts der Deutschen Bank, dass in den nächsten 5 Jahren bis zur Hälfte der 4.600 Mitarbeiter des New Yorker Büros auf kleinere Standorte in den Niedrigkostengebieten des Landes verteilt werden könnten.

Daimler (DAI.DE) plant, im letzten Quartal 2021 eine Serienproduktion von vollelektrischen Kompakt-SUVs in Ungarn zu beginnen.

Der Aktienkurs der Deutschen Bank (DBK.DE) ist am Freitag unter die Unterstützung beim 78,6% Retracement des Rückgangs von Februar bis März gefallen. Die Aktie notiert heute höher, tut sich aber schwer, wieder über die oben genannte Zone zu steigen. Sollten wir eine Rückkehr zur Abwärtsbewegung sehen, sollten Händler die nächste Unterstützung beim 61,8% Retracement (8,20-Euro-Bereich) beobachten. Quelle: xStation 5



