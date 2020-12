Encavis meldet Neuigkeiten aus den Aktivitäten der Tochtergesellschaft Encavis Asset Management AG. Man habe „den luxemburger Banken-Spezialfonds Encavis Infrastructure II beim Erwerb eines weiteren Solarparks beraten. Die Gesamterzeugungsleistung der Anlage liegt bei rund 30 Megawatt Peak”, so das Hamburger Unternehmen am Montag. Bei dem Solarkraftwerk handelt es sich um eine Anlage in Châteauroux in der Region Centre-Val de ...