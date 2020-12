Analyse E- Mobilität aus dem DAX

Während sich die deutschen Autokonzerne mit der Elektrifizierung ihrer Flotte schwertun, prescht ein anderer deutscher DAX Wert in dem Sektor voran. Elektrische Mobilität hat hohe Wachstumsraten und zieht gigantische Investitionen an. Es geht in der Branche momentan darum, sich auf die Produktionskapazitäten der nächsten Jahre einzustellen. Für e-Mobilität und das autonome Fahren sind bestimmte Bauteile von großer Bedeutung. Wir schauen heute auf einen DAX Wert, der hier entscheidend mitmischt.

Während sich die deutschen Autokonzerne mit der Elektrifizierung ihrer Flotte schwertun, prescht ein anderer deutscher DAX Wert in dem Sektor voran. Elektrische Mobilität hat hohe Wachstumsraten und zieht gigantische Investitionen an. Es geht in der Branche momentan darum, sich auf die Produktionskapazitäten der nächsten Jahre einzustellen. Für e-Mobilität und das autonome Fahren sind bestimmte Bauteile von großer Bedeutung. Wir schauen heute auf einen DAX Wert, der hier entscheidend mitmischt. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN Infineon Technologies Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen