Huawei-Nutzer unter den ersten, die heute Giblins(TM) Fantasy Builder erhalten - auf der AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Same-Day Launch von Behaviour(TM)

Interactives neuem Fantasy-Schlossbau-Spiel auf allen mobilen Marktplätzen

bringt Glaubwürdigkeitsschub für AppGallery



Huawei-Nutzer können in Giblins(TM) Fantasy Builder - einem brandneuen mobilen

Ressourcenmanagement- und Burgenbau-Strategiespiel - ihr eigenes Fantasieschloss

bauen. Es ist ab heute in der AppGallery erhältlich. Dank einer fortlaufenden

Partnerschaft zwischen Huawei und dem Spieleentwickler Behaviour(TM) Interactive

ist AppGallery einer der ersten Android-App-Marktplätze, der das Spiel

veröffentlicht.





"Wir freuen uns sehr, erneut mit Huawei zusammenzuarbeiten, um die reizvolleWelt von Giblins in die AppGallery und gleichzeitig zu den Spielern auf allenPlattformen für mobile Geräte zu bringen", sagte Wayne Meazza, ExecutiveVice-President von Behaviour(TM) Interactive. "Wir sind zuversichtlich, dass dieFantasy-Bilder, der humorvolle Ton und die lustigen Popkultur-Referenzen desSpiels eine Vielzahl von Spielern ansprechen werden und ihnen Spaß und Spannungdirekt in die Hand legen."In Giblins(TM) Fantasy Builder können die Spieler das ultimative Fantasy-Schlossfür sich bauen und verwalten, während sie mit Hilfe von Giblins, fleißigen undschelmischen koboldähnlichen Kreaturen, ein Vermögen anhäufen. Dies gelingtdurch Einsatz von Giblins, die unterirdisch Ressourcen sammeln und epischeAusrüstungsgegenstände für mutige Abenteurer herstellen, die die eigene,handgefertigte, prächtige Burg des Spielers besuchen. Vom Schürfen vonwertvollen Mineralien, bis zum Brauen von Kombucha und Basteln von Waffen tundie Giblins alles.Giblins(TM) Fantasy Builder ist die zweite Zusammenarbeit Huaweis mit BehaviourInteractive, um zu ermöglichen, dass ihr Werk gleichzeitig über die AppGalleryund andere mobile Plattformen vertrieben werden kann. Diese Partnerschaftbedeutete eine enge Zusammenarbeit der Entwickler von Huawei und BehaviourInteractive, um Huawei-Funktionen wie Account-Kit und In-App-Käufe in die neueSpiele-App zu integrieren, damit das Erlebnis nahtlos ist. Mit dem HUAWEIAccount Kit können sich Benutzer schnell in der Spiele-App anmelden, um dasSpiel in kürzester Zeit zu starten, während HUAWEI In-App-Käufe (IAP) denBenutzern ermöglichen, zusätzliche Inhalte und Funktionen innerhalb derGiblins(TM) Fantasy Builder App zu erwerben.AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen verfügbar und bietet einegroße Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien wie Navigation undTransport, Nachrichten, Social Media und mehr. AppGallery verpflichtet sich,seinen 500 Millionen aktiven Nutzern ein hochwertiges App-Download-Erlebnis zubieten.Informationen zu AppGalleryAppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklernermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Unsereinnovativen On-Device-Funktionen ermöglichen die Integration von Apps überverschiedene Geräte hinweg und bieten so mehr Komfort und ein angenehmeresErlebnis - dies ist Teil unserer breiteren 1+8+N-Strategie bei Huawei. Mit derAppGallery wollen wir eine offene, innovative App-Vertriebsplattform schaffen,die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre undSicherheit der Nutzer streng schützt, während sie ihnen ein einzigartiges undintelligentes Erlebnis bietet. Als einer der drei größten App-Marktplätzeweltweit bietet die AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Appsin 18 Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medienund mehr. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen weltweit verfügbarund zählt 500 Millionen aktive Nutzer im Monat. Im 1. HJ 2020 wurde dieAppGallery insgesamt 261 Milliarden Mal heruntergeladen.Informationen zu Behaviour(TM) InteraktiveBehaviour(TM) Interactive, ist Kanadas größtes unabhängiges Spieleentwicklungs-und Verleger. Es wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt fast 700Mitarbeiter in seinem Studio in Montreal. Mit seiner preisgekrönten Original-IPDead by Daylight(TM), dem Strategie-RPG Game of Thrones Beyond the Wall(TM) undGiblins(TM) Fantasy Builder wächst Behaviour immer weiter und gehört weltweit zuden führenden Entwicklern. Behaviour zählt einige der weltweit bekanntestenMarken zu seinen Partnern, darunter Activision, Microsoft , Nintendo, Sony,Ubisoft und viele mehr.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.bhvr.com/