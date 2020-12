So viel Immobilie können sich Käufer leisten / Was zu beachten ist, damit Haus oder Wohnung finanzierbar sind

München (ots) - Das eigene Zuhause ist gerade wegen der Erfahrungen in der

Corona-Pandemie ein Lebensziel für viele Menschen. Denn es verspricht mehr

Gestaltungsfreiraum. Ein heimisches Arbeitszimmer, mehr Platz für die Kinder zum

Spielen oder ein eigener Garten erhöhen die Wohnqualität. Trotz der

Preisanstiege der vergangenen Jahre ist die monatliche Rate für eine

Immobilienfinanzierung oft nicht höher als die Miete. Das liegt am historisch

günstigen Zinsniveau. Wieviel Immobilie sich Bauherren und Käufer leisten

können, muss aber im Einzelfall sorgfältig bedacht werden. Worauf zu achten ist,

erklärt die LBS Bayern.



Die Rate für eine Finanzierung kann in der Regel mindestens so hoch sein wie die

bisherige monatliche Kaltmiete. Gibt es darüber hinaus finanziellen Spielraum,

kann auch eine höhere Rate möglich sein. Aber Vorsicht: Die regelmäßigen

Einnahmen und Ausgaben im Haushalt sollten sorgfältig gegenübergestellt werden,

um zu ermitteln, wie groß der Spielraum tatsächlich ist. Ebenso sollten

staatliche Förderungen wie Wohn-Riester berücksichtigt werden. Diese können bei

einer Immobilienfinanzierung Vorteile von mehreren zehntausend Euro bringen.







