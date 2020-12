AOK startet Transparenzoffensive

Berlin (ots) - Ab dieser Woche veröffentlichen alle elf AOKs Transparenzberichteund informieren über ihr Leistungsgeschehen, also über relevante Angebote,Services und Leistungen der AOK sowie Feedback von Versicherten. "Versichertewünschen sich mehr Informationen zu den Leistungen ihrer Krankenkasse. Daswissen wir aus unzähligen Kontakten sowie Gesprächen mit Patienten- undVerbraucherschutzorganisationen", erklärt Jens Martin Hoyer, stellvertretenderVorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. Damit sei die Gesundheitskassedie erste große Kasse, die flächendeckend der Erwartung ihrer Versichertenentspricht, über relevante Angebote, Services und Leistungen zu informieren.Mit den Transparenzberichten verfolge die AOK das Ziel, offen über ihre Arbeitzu berichten und auf Basis des Feedbacks ihrer Versicherten einen noch besserenService zu bieten. Dabei werden Aspekte wie Erreichbarkeit, Leistungs- undVersorgungsangebote, Genehmigungs- bzw. Ablehnungsquote, Bearbeitungszeiten,Verfahren zu Beschwerden und Widersprüchen, das Feedback der Versicherten undVersichertenbefragungen bzw. deren Ergebnisse veröffentlicht."Die meisten Versicherten suchen Kontakt zu ihrer Krankenkasse, wenn sie oderFamilienangehörige akut erkrankt sind, es um schnelle und gezielteUnterstützungsleistungen, Rat und Hilfe geht. Die AOK will ihren Versichertenhier mehr Orientierung geben und deren Gesundheitskompetenz durch relevanteInformationen stärken", so Hoyer weiter. Generell gelte es, das Wissen um dieLeistungen der eigenen Krankenkasse zu verbessern, aber auch Versicherte andererKrankenkassen hierüber zu informieren.Mehr Infos: Die Transparenzberichte der elf AOKs sind auf der Websitehttp://www.aok.de unter der Rubrik "Wir über uns" abrufbar.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: mailto:presse@bv.aok.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/4790245OTS: AOK-Bundesverband