True Leaf schließt Unternehmenszusammenschluss ab

Vernon (BC), 14. Dezember 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) gibt heute in Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 17. November 2020 bekannt, dass der Unternehmenszusammenschluss (der „Zusammenschluss“) von 1273096 B.C. LTD. („Akquisitionsgesellschaft Nr. 1“) und 1263809 B.C. LTD. („Akquisitionsgesellschaft Nr. 2“) und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens (die „Tochtergesellschaft“) abgeschlossen ist.

„Der Abschluss des Zusammenschlusses ist der letzte Schritt in unserem Umstrukturierungsprozess und ermöglicht es uns, mit dem Unternehmen in die Zukunft zu gehen“, erklärt Darcy Bomford, CEO von True Leaf. „Wir sind froh, dieses schwierige Jahr hinter uns zu lassen, und sind bereit, in ein aufregendes Jahr 2021 zu starten.“

Der Zusammenschluss diente dem Rückkauf von True Leaf Cannabis Inc. („TLC“) und True Leaf Investments Corp. („TLI“), die im Rahmen der den Gläubigern vorgelegten Vorschläge des Unternehmens und der Umstrukturierung gemäß dem Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) (Anm.: kanadisches Insolvenzgesetz) von den Akquisitionsgesellschaften übernommen wurden. Die Akquisitionsgesellschaften standen nicht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen und befanden sich im Besitz privater Investoren. TLC ist der Besitzer des Grundstücks und der lizenzierten Cannabisanlage in Lumby (BC) und TLI hält andere damit verbundene Aktiva, die das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit als wertvoll erachtet.

Darüber hinaus freut sich True Leaf, mitzuteilen, dass das Unternehmen sich bereit erklärt hat, in Verbindung mit dem Abschluss des Zusammenschlusses Andrew Gordon, Nathan Lidder und Mahdi Shams (die „Ernannten“) in sein Board of Directors zu berufen. Die Ernennungen stehen noch unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen Sicherheitsfreigaben von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada und werden im Anschluss daran in Kraft treten. Bis zum Erhalt der Sicherheitsfreigaben werden die Ernannten das Unternehmen als Mitglieder eines neu eingerichteten Beirats strategisch beraten. Die Ernannten verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensfinanzen, Recht, Regulierungsrahmen und Kommunikation in Zusammenhang mit Cannabis.