Maxeon Solar Technologies schließt sich dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen an

In seinem ersten vollen Quartal verpflichtet sich das Unternehmen der weltweit größten Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen

SINGAPUR, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), weltweit führend bei Solar-Innovation, schloss sich heute United Nations Global Compact an, der weltweit größten freiwilligen Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen. Im ersten vollen Quartal der Betriebstätigkeit seiner weltweiten Zentrale in Singapur nach dem Schritt in die Unabhängigkeit Ende August 2020 verpflichtete sich das Unternehmen als Unterzeichner des Globalen Pakts.