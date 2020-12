- Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance

- Positives EAT 2. Hj. 2020 mit über EUR 1,5 Mio. (1. Hj.: EUR -3,8 Mio.)

- Positives EBITDA 2. Hj. 2020 mit über EUR 3,2 Mio. (1. Hj.: EUR -2,4 Mio.)

- AuM-Anstieg auf über EUR 1,55 Mrd. (Vj.: EUR 1,06 Mrd.)



Hamburg, 14. Dezember 2020.

Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance

Von einer sehr positiven Entwicklung der Kapitalmärkte im November 2020 partizipierten alle Fonds im Geschäftsfeld LLOYD FONDS, insbesondere auch der Mischfonds Lloyd Fonds - WHC Global Discovery (WHC). Mit einer Performance von ca. 16 % (R-Tranche) seit Anfang 2020 erreichte der Fonds zum 04.12.2020 ein All-Time-High. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG erwartet unter Einschätzung der derzeitigen Marktlage und der noch verbleibenden 11 Handelstage mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Performance-Fee aus dem WHC in Höhe von über EUR 7,5 Mio., die sich durch Schwankungen im Fondspreis bis zum Abrechnungsstichtag der Performance-Fee am 30.12.2020 noch verändern kann.

Der WHC erzielte seit Auflegung am 01.10.2010 eine durchschnittliche Performance von über 9,75 % p.a. in den letzten zehn Jahren. Eine jährliche Performance in dieser Höhe bedeutet, dass der WHC bei einem derzeitigen Fondsvolumen von rund EUR 500 Mio. und einer Hurdle Rate von 4 % eine Performance-Fee von über 5 Mio. EUR p.a. erwirtschaftet.



Da die bisherige Erlösplanung der Lloyd Fonds AG corona-bedingt keine erfolgsabhängigen Vergütungen berücksichtigte, erwartet die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) nunmehr unter Berücksichtigung dieser Vergütungen, einen Ergebnissprung im Geschäftsjahr 2020.

Die wirtschaftlichen Abrechnungsperioden von Performance Fees im Geschäftsfeld LLOYD FONDS sind nach der erfolgreichen Aufbau- und Integrationsphase der 7 Fonds auf alle vier Quartale aufgeteilt. Somit verteilen sich die daraus erzielbaren Umsätze aus den Performance-Fees für den Lloyd Fonds-Konzern strukturiert unterjährig über das Geschäftsjahr. Mit Abschluss des ersten Quartals 2021 würde der Mischfonds Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection abgerechnet werden, welcher bereits zusätzliche Performance-Fees im aktuellen Fondspreis abgegrenzt hat.