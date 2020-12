FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2127 Dollar festgesetzt. Noch deutlicher als der Euro legte das britische Pfund zu.

Der Euro bewegt sich seit einigen Tagen in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Beflügelt wird der Euro vor allem durch die Aussicht auf baldige Corona-Impfungen und die damit einhergehende gute Stimmung an den Finanzmärkten. Der Dollar als weltweite Reservewährung ist daher weniger stark gefragt. Das gibt dem Euro Rückenwind, so auch am Montag.